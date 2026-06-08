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08 июня 2026 в 18:30

Пять женщин попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пять женщин попали в больницу после атаки ВСУ на село Беловское Белгородской области, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Предварительно, у них диагностировали акубаротравму.

В Белгородском округе в селе Беловском пострадали, предварительно, пять мирных жительниц, — говорится в сообщении.

Ранее в областном центре Белгородской области раздался мощный взрыв, после чего, по словам местных жителей, поднялся столб густого дыма. Перед инцидентом в регионе действовал режим ракетной угрозы. Точная причина взрыва в настоящий момент неизвестна.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что средства ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата над регионом. Глава области уточнил, что противник 51 раз обстреливал из артиллерии территории региона. Также, по словам Хинштейна, есть жертвы среди мирных жителей.

В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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