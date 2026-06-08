Хинштейн озвучил количество сбитых украинских дронов за сутки

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата над Курской областью, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе МАКС. Глава области уточнил, что противник 51 раз обстреливал из артиллерии территории региона. Также, по словам Хинштейна, зафиксированы жертвы среди мирных жителей.
Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 7 июня до 09.00 8 июня сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. 51 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 20 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — написал он.
В селе 1-е Панино Медвенского района жертвами ударов стали два механизатора, уточнил Хинштейн. Также, по словам главы региона, в хуторе Фонов Рыльского района огнем полностью уничтожена крыша многоквартирного жилого дома.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона. Жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.