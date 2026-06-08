Хинштейн озвучил количество сбитых украинских дронов за сутки Хинштейн: средства ПВО сбили 163 беспилотника ВСУ над Курской областью за сутки

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата над Курской областью, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе МАКС. Глава области уточнил, что противник 51 раз обстреливал из артиллерии территории региона. Также, по словам Хинштейна, зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 7 июня до 09.00 8 июня сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. 51 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 20 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — написал он.

В селе 1-е Панино Медвенского района жертвами ударов стали два механизатора, уточнил Хинштейн. Также, по словам главы региона, в хуторе Фонов Рыльского района огнем полностью уничтожена крыша многоквартирного жилого дома.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона. Жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.