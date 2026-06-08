ВСУ сделали российский регион целью своих беспилотников

В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере МАКС. Пострадавших и разрушений нет. Глава региона также напомнил, что опасность атак беспилотников в области все еще сохраняется.

Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены 6 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — проинформировал руководитель региона.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Один инцидент произошел над территорией Малоярославецкого муниципального округа, другой — на окраине Калуги. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

До этого сообщалось, что в Белгородском округе в поселке Октябрьский из-за атаки украинского беспилотника на автомобиль получила ранения девочка. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. У пострадавшей диагностировали ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног.