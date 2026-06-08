Соседствующий с Москвой регион стал новой целью ВСУ Губернатор Шапша: два дрона ВСУ уничтожены ночью над Калужской областью

Средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня сбили два беспилотника в небе над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере МАКС. Инцидент произошел над территорией Малоярославецкого муниципального округа, а также на окраине Калуги. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Малоярославецкого муниципального округа и на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — заявил руководитель региона.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате атак ударных беспилотников Вооруженных сил Украины в Мариуполе, Горловке и Докучаевске пострадали пять мирных жителей. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн информировал, что в регионе из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два механизатора. Дрон ударил по полю, где мужчины работали на тракторе.