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08 июня 2026 в 07:25

Соседствующий с Москвой регион стал новой целью ВСУ

Губернатор Шапша: два дрона ВСУ уничтожены ночью над Калужской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня сбили два беспилотника в небе над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере МАКС. Инцидент произошел над территорией Малоярославецкого муниципального округа, а также на окраине Калуги. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Малоярославецкого муниципального округа и на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — заявил руководитель региона.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате атак ударных беспилотников Вооруженных сил Украины в Мариуполе, Горловке и Докучаевске пострадали пять мирных жителей. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн информировал, что в регионе из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два механизатора. Дрон ударил по полю, где мужчины работали на тракторе.

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Калужская область
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