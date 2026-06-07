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07 июня 2026 в 21:50

Взрыв дрона ВСУ унес жизни двух механизаторов в российском селе

Два механизатора погибли из-за взрыва беспилотника ВСУ в Курской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Два механизатора погибли в Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. По его словам, дрон атаковал поле, где мужчины работали на тракторе.

Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Это ужасная беда. Окажем всю необходимую поддержку семье, — сказал он.

Ранее Хинштейн сообщал, что мирный житель стал жертвой целенаправленной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Глушковском районе. Губернатор уточнил, что трагедия произошла в селе Нижний Мордок.

До этого губернатор сообщал, что мужчина пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Рыльском районе. Удар беспилотника пришелся на остановку общественного транспорта. У пострадавшего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рваная рана височной области.

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