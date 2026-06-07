Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе Житель Курской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ на остановку

Местный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на своем канале в МАКСе. Удар пришелся на остановку общественного транспорта.

В результате атаки БПЛА по остановке около автовокзала в селе Ивановское Рыльского района пострадал местный житель. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана височной области, — написал Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщал, что мирный житель стал жертвой целенаправленной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Глушковском районе. Губернатор уточнил, что трагедия произошла в селе Нижний Мордок.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что трое мирных граждан пострадали в результате удара украинским беспилотником по гражданскому объекту в Горловке Донецкой Народной Республики. Дипломат отметил, что атакованное строение не относилось к военной инфраструктуре.