Мирошник раскрыл последствия удара ВСУ по Горловке Трое мирных жителей получили ранения при атаке дрона в Горловке

Трое гражданских получили ранения вследствие удара украинского беспилотника по гражданской инфраструктуре в городе Горловка Донецкой Народной Республики, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в Telegram-канале. Отмечается, что атакованный объект не имел военного назначения.

В Горловке в ДНР украинский дрон атаковал гражданский объект. Ранены три мирных жителя, — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в населенном пункте Белая Березка беспилотник-камикадзе нанес удар по легковому автомобилю, принадлежащему гражданскому лицу. В результате атаки пострадали пять человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

Кроме того, он заявил, что в селе Чубковичи в результате ударов украинских беспилотников пострадали женщина и двое ее маленьких детей. Глава региона подчеркнул, что раненых оперативно транспортировали в медицинское учреждение, где им была оказана вся необходимая помощь.