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07 июня 2026 в 01:01

Малолетняя жительница Белгородской области попала под атаку ВСУ

Мирошник: девочка пострадала при атаке украинского дрона на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.

По словам Мирошника, у 12-летней пострадавшей диагностированы ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи оперативно госпитализировала девочку. Сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей, включая двух детей, получили ранения в результате атак ударных дронов Вооруженных сил Украины 6 июня. Пострадавшие были зафиксированы в разных районах республики.

Также в поселке Белая Березка Брянской области дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук проинформировал, что в результате ранены пятеро человек, включая четверых детей.

До этого один человек погиб и еще один получил повреждения в результате обстрела гражданской машины сотрудника Каховской администрации Вооруженными силами Украины. Пострадавший чиновник после оказания помощи находится в стабильном состоянии, отметил он.

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