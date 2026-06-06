ВСУ атаковали машину чиновника в российском регионе

Один человек погиб и еще один получил повреждения в результате обстрела гражданской машины сотрудника Каховской администрации Вооруженными силами Украины, сообщил глава муниципалитета Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале. Пострадавший чиновник после оказания помощи находится в стабильном состоянии, отметил он.

Сегодня украинские террористы обстреляли гражданский автомобиль сотрудника Каховской администрации. Сам сотрудник получил ранения и после оказания медицинской помощи находится в стабильном состоянии. Член семьи, находившийся в автомобиле, погиб, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что въезд в Большую Ижору полностью свободен, транспортных ограничений нет. Специалисты Леноблэкомилиции отобрали пробы воздуха с помощью мобильной лаборатории — превышения предельно допустимых концентраций загрязнителей не зафиксировано.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом было уничтожено восемь украинских дронов. Двое гражданских легко ранены осколками. Нападение отбили средства ПВО и мобильные огневые расчеты.