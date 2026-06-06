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06 июня 2026 в 20:20

Дрозденко рассказал об обстановке в Большой Ижоре после атаки ВСУ

Дрозденко сообщил о свободном въезде в Большую Ижору

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Въезд в поселок Большая Ижора полностью открыт, движение транспорта не ограничено, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Мобильная лаборатория Леноблэкомилиции взяла пробы воздуха и превышений допустимых концентраций вредных веществ не обнаружила.

Въезд в Большую Ижору свободный, ограничений движения транспорта нет. Леноблэкомилицией в Большую Ижору направлена мобильная лаборатория и проведен забор проб атмосферного воздуха: превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, — говорится в сообщении.

Ранее Дрозденко заявил, что после удара беспилотника загорелась территория недалеко от поселка Большая Ижора. Для контроля обстановки в регионе создали временный оперативный штаб.

Позже он сообщил, что жители Большой Ижоры, временно размещенные в пунктах эвакуации после пожара от атаки беспилотника, вернулись в свои дома. Социальные учреждения, по его словам, возобновили работу в обычном режиме.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удар ВСУ по Ленинградской области могли нанести с территории Прибалтики. Диверсии Киева, по его словам, нацелены на ослабление морального духа россиян. Аналитик также подчеркнул, что огромные расходы Украины на обстрелы центральных областей РФ являются тревожным сигналом для европейских стран.

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