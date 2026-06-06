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06 июня 2026 в 19:29

Эвакуированные после атаки БПЛА жители Ленобласти вернулись домой

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Жители Ленинградской области, которые эвакуировали в пункты ременного размещения из-за пожара после атаки БПЛА на регион, вернулись домой, написал в МАКСе глава области Александр Дрозденко. По его словам, социальные объекты снова начали исполнять свои привычные функции.

Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения, уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций, — написал Дрозденко.

Ранее Дрозденко заявил, что последствия пожара в Большой Ижоре, вспыхнувшего после атаки ВСУ, ликвидированы. Он отметил, что прилегающую территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов.

До этого губернатор сообщил, что более 600 жителей пришлось эвакуировать после пожара в Ленинградской области, произошедшего в результате атаки БПЛА. Четыре человека обратились за медицинской помощью. Один из них госпитализирован, а троим оказали помощь на месте.

В то же время сообщалось, что утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Были задействованы системы противовоздушной обороны, горожан просили не покидать жилье.

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Эвакуированные после атаки БПЛА жители Ленобласти вернулись домой
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