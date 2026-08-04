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04 августа 2026 в 08:34

В Ленобласти создали оперштаб после атаки ВСУ на склад Wildberries

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Власти Ленинградской области сформировали оперативный штаб после удара ВСУ по складу Wildberries в Красном Бору Тосненского района, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его словам, после попадания украинского беспилотника в складскую зону произошло возгорание.

Атака была произведена противником по гражданскому объекту — на склады объединенной компании Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб, — отметил Дрозденко.

По предварительной информации, пострадал один человек. Для тушения пожара были сформированы необходимые силы и средства «Леноблпожспаса» и ГУ МЧС России по региону, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что в промзоне Новоселок в муниципальном округе Чехов Московской области в результате попадания дрона ВСУ произошло несколько возгораний. Глава региона Андрей Воробьев также сообщил, что повреждены электроподстанция и административное здание.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что по меньшей мере 10 сотрудников Wildberries получили травмы за прошедшую неделю в результате ударов ВСУ по складам компании. Под атаки попали объекты в Пензенской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии.

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Ленинградская область
Александр Дрозденко
Wildberries
атаки ВСУ
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