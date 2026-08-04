Военный застрелил сослуживца и трех мирных жителей в Крыму Развожаев: военный застрелил сослуживца и трех мирных жителей под Севастополем

Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в селе Хмельницком под Севастополем, написал губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, один человек погиб, один получил ранение. После этого мужчина застрелил троих мирных жителей. Нападавшего удалось задержать.

По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин — 71 года и 59 лет — и женщину 64 лет, — сообщил Развожаев.

Ранее в Омской области 48-летний житель села Соляного Черлакского района, приревновавший бывшую девушку, направил на нее охотничье ружье, но случайно застрелил своего 32-летнего друга. Трагедия произошла в ночь на 3 августа у местного Дома культуры, где проходила дискотека. Мужчина скончался на месте.

До этого в США житель штата Флорида принял соседа за медведя и застрелил его. Пострадавший скончался, у него остались жена и четверо детей. Супруга стрелявшего американца рассказала, что ночью услышала шум на заднем дворе. Женщина решила, что в курятник пробралось дикое животное, и разбудила мужа.