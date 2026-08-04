Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 09:21

Военный застрелил сослуживца и трех мирных жителей в Крыму

Развожаев: военный застрелил сослуживца и трех мирных жителей под Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в селе Хмельницком под Севастополем, написал губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, один человек погиб, один получил ранение. После этого мужчина застрелил троих мирных жителей. Нападавшего удалось задержать.

По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин — 71 года и 59 лет — и женщину 64 лет, — сообщил Развожаев.

Ранее в Омской области 48-летний житель села Соляного Черлакского района, приревновавший бывшую девушку, направил на нее охотничье ружье, но случайно застрелил своего 32-летнего друга. Трагедия произошла в ночь на 3 августа у местного Дома культуры, где проходила дискотека. Мужчина скончался на месте.

До этого в США житель штата Флорида принял соседа за медведя и застрелил его. Пострадавший скончался, у него остались жена и четверо детей. Супруга стрелявшего американца рассказала, что ночью услышала шум на заднем дворе. Женщина решила, что в курятник пробралось дикое животное, и разбудила мужа.

Регионы
Крым
Севастополь
Михаил Развожаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью 179 дронов
Победителей чемпионата «АртМастерс» наградили в Третьяковской галерее
Боец раскрыл, как российские «птички» охотятся на военных ВСУ в лесах
Раскрыта возможная причина смерти 19-летнего хоккеиста из России
В Братске возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и самосвалом
Аномальная жара в Корее «скашивает» людей
Психолог ответила, заставлять ли ребенка ходить в детсад ради социализации
Автоюрист предупредил, что грозит за самостоятельный заезд на эвакуатор
Организаторов теракта против главы одного из новых регионов арестовали
Мирный житель умер при атаке украинского дрона-камикадзе на автомобиль
Российский регион отразил атаку 157 БПЛА за сутки
В Канске нашли сбежавшую из психдиспансера влюбленную пару
ФСБ сорвала теракт против руководителя одного из российских регионов
Атаки ВСУ привели к гибели мирного жителя и ранению трехлетнего ребенка
Преступник предстанет перед судом после 20 лет жизни в бегах
Стало известно о прорванной обороне ВСУ в 80 км от Запорожья
Пострадавшая при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом скончалась в больнице
ВС России уничтожили суда, перевозившие грузы ВСУ
Стало известно, сколько детей пострадали при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
В СК России заявили об очередном нарушении Киевом норм международного права
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.