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04 августа 2026 в 10:10

Победителей чемпионата «АртМастерс» наградили в Третьяковской галерее

Фото: Фотобанк «АртМастерс»
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В Москве в Государственной Третьяковской галерее прошла торжественная церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» в возрастной категории «Юниоры». Участников состязания отметили за индивидуальные достижения в 12 направлениях. Кроме того, финалисты получили награды за лучшие командные проекты.

Каждый год наши юниоры доказывают, что у креативного кластера в России яркое будущее. Проекты, которые ребята создают в таком юном возрасте, поражают своей глубиной, технической сложностью и, самое главное, искренностью. Чемпионат — это не просто соревнование, а точка входа в масштабную экосистему «АртМастерс» и реальный социальный лифт, который дает возможность сделать первые шаги в карьере уже в подростковом возрасте. Мы гордимся каждым финалистом и уверены, что сегодняшние победители завтра станут лидерами ведущих творческих команд России, — подчеркнул директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Более 5 тыс. подростков 14–17 лет приняли участие в шестом юниорском чемпионате, 120 финалистов — из 44 регионов. Соревнования прошли по 12 компетенциям — от видеомонтажа и звукорежиссуры до продюсирования и анимации. Призеры получили денежные сертификаты, возможности стажировки и трудоустройства. Статус победителя дает преимущество при поступлении в вузы-партнеры.

Финалисты разных компетенций были объединены в команды по жеребьевке для работы над финальным заданием. Им предстояло создать мультимедийный «Музыкальный проект — Народы России: культурные коды», а также анимационный проект «Артем Фломастерс — сила доброго поступка». В рамках музыкального проекта участники создали 10 треков и сняли клипы, раскрывающие особенности культур разных народов России. Кроме того, они разработали серию короткометражных анимационных работ по проекту «Артем Фломастерс — сила доброго поступка».

Ранее свыше 30 тыс. молодых специалистов отправили заявки на участие в VII сезоне чемпионата «АртМастерс». Соответствующая кампания прошла во всех федеральных округах и регионах России.

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