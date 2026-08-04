Девочка с «маской Бэтмена» вышла на финишную прямую лечения в России Девочке с «маской Бэтмена» снимут швы после заключительной операции в Петербурге

В Санкт-Петербурге 5 августа девочке из США Луне Феннер, известной как ребенок в «маске Бэтмена» из-за врожденного гигантского меланоцитарного невуса, снимут швы после заключительной операции по удалению остатков родимого пятна и рубцов, сообщили РИА Новости в клинике. Лечение ребенка началось в 2023 году после того, как российские медики предложили помощь, тогда как американские врачи оценили программу операций как трудновыполнимую.

В июле 2025 года лечащий врач Ольга Филиппова сообщала, что лечение завершено на 80%. Луна с родителями прибыла в Петербург в третий раз в ночь на 20 мая. Операция прошла успешно, снятие швов запланировано на среду, 5 августа. Ранее девочка перенесла несколько хирургических вмешательств, позволивших значительно уменьшить пигментацию.

Ранее в Свердловской области медики провели сложную операцию по спасению 11-летнего мальчика из Нижнего Тагила. У ребенка был диагностирован тяжелый перитонит, который мог привести к серьезным осложнениям, включая сепсис и отказ органов.