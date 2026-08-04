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04 августа 2026 в 10:55

Девочка с «маской Бэтмена» вышла на финишную прямую лечения в России

Девочке с «маской Бэтмена» снимут швы после заключительной операции в Петербурге

Кэрол Феннер с дочкой Луной Кэрол Феннер с дочкой Луной Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В Санкт-Петербурге 5 августа девочке из США Луне Феннер, известной как ребенок в «маске Бэтмена» из-за врожденного гигантского меланоцитарного невуса, снимут швы после заключительной операции по удалению остатков родимого пятна и рубцов, сообщили РИА Новости в клинике. Лечение ребенка началось в 2023 году после того, как российские медики предложили помощь, тогда как американские врачи оценили программу операций как трудновыполнимую.

В июле 2025 года лечащий врач Ольга Филиппова сообщала, что лечение завершено на 80%. Луна с родителями прибыла в Петербург в третий раз в ночь на 20 мая. Операция прошла успешно, снятие швов запланировано на среду, 5 августа. Ранее девочка перенесла несколько хирургических вмешательств, позволивших значительно уменьшить пигментацию.

Ранее в Свердловской области медики провели сложную операцию по спасению 11-летнего мальчика из Нижнего Тагила. У ребенка был диагностирован тяжелый перитонит, который мог привести к серьезным осложнениям, включая сепсис и отказ органов.

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