Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 11:19

Почему не работает Telegram 4 августа: замедление, сбои, последние новости

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В работе Telegram в России продолжается массовый сбой. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны 4 августа?

Где не работает Telegram 4 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 4 августа, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 44% жалоб на сбои в работе Telegram 4 августа приходятся на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, 9% — на Челябинскую область, 6% — на Белгородскую, Воронежскую, Московскую области и Краснодарский край, 3% — на Владимирскую область, Приморский край и Чувашию.

Почему не работает Telegram 4 августа

С начала февраля 2026 года Роскомнадзор «замедляет» Telegram, так как сервис игнорирует закон. Регулятор также предупредил, что он продолжит введение последовательных ограничений, для того чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Когда Telegram может перестать работать в РФ

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, полное прекращение работы сервиса может произойти к парламентским выборам в сентябре 2026 года. Он допустил, что это может быть «по системе YouTube».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны. В противном случае мессенджер может совсем перестать работать, добавил парламентарий.

Читайте также:

Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан

Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров

Мороз до –10, небольшой снег и слабый ветер: погода в Москве в Новый год

Общество
новости
сбои
Telegram
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане заинтересовались ущербом от атак ВСУ для местных продавцов
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.