Почему не работает Telegram 4 августа: замедление, сбои, последние новости

В работе Telegram в России продолжается массовый сбой. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны 4 августа?

Где не работает Telegram 4 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 4 августа, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 44% жалоб на сбои в работе Telegram 4 августа приходятся на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, 9% — на Челябинскую область, 6% — на Белгородскую, Воронежскую, Московскую области и Краснодарский край, 3% — на Владимирскую область, Приморский край и Чувашию.

Почему не работает Telegram 4 августа

С начала февраля 2026 года Роскомнадзор «замедляет» Telegram, так как сервис игнорирует закон. Регулятор также предупредил, что он продолжит введение последовательных ограничений, для того чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Когда Telegram может перестать работать в РФ

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, полное прекращение работы сервиса может произойти к парламентским выборам в сентябре 2026 года. Он допустил, что это может быть «по системе YouTube».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны. В противном случае мессенджер может совсем перестать работать, добавил парламентарий.

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