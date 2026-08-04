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04 августа 2026 в 12:23

Один — с перебинтованной головой: мигранты изнасиловали школьницу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Ульяновске мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Пострадавшей 13 лет. Следствие просит отправить мужчин под стражу. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Двое подозреваемых

В Ульяновске возбудили уголовное дело об изнасиловании девочки, не достигшей возраста 14 лет. Telegram-канал «Коммерсантъ Волга» уточняет, что преступление было совершено в Ленинском районе региональной столицы.

В понедельник были задержаны двое подозреваемых. Некоторые Telegram-каналы националистического толка публикуют фотографии задержанных и указывают на тот факт, что оба подозреваемых — выходцы из Средней Азии. У одного из них перебинтована голова.

Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. «73 онлайн» пишет, что районный суд уже удовлетворил запрос следователей.

Известно, что пострадавшей всего 13 лет. Другие подробности дела не разглашаются.

Бастрыкин взял под контроль

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по этой ситуации от регионального руководителя управления.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«По данному факту следственными органами СК России по Ульяновской области расследуется уголовное дело. Злоумышленники задержаны. Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Ульяновской области Михайлову С. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в информационном центре Следственного комитета.

Насильник из Владивостока

Также СМИ и Telegram-каналы пишут о похожем инциденте во Владивостоке. Там был задержан 20-летний иностранец, который приставал к ребенку на детской площадке.

«20-летний в сопли пьяный мигрант подошел к сидевшей на скамейке девочке, нагло попросил позвонить и вырвал телефон, набрав свой номер. Затем начал распускать руки и тянуться к ее губам. Школьница вырвалась, но извращенец стал преследовать несовершеннолетнюю, пока на крики не сбежались прохожие», — рассказал блогер Егор Ураченко.

По его словам, растлитель на этом не остановился. Весь день он продолжал слать девочке сообщения, в которых предлагал вступить с ним в интимную связь.

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