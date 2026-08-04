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04 августа 2026 в 13:19

Сенатор назвал способ борьбы с кадровым дефицитом в здравоохранении

Сенатор Гибатдинов предложил предоставлять жилье медикам после трудоустройства

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил предоставлять служебное жилье медикам после трудоустройства, чтобы решить проблему дефицита кадров в здравоохранении. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что также следует рассмотреть возможность компенсации аренды недвижимости на период работы в данной сфере.

Если стране действительно нужны врачи, государство должно не только говорить о кадровом дефиците, но и создавать условия для подготовки специалистов. Для того чтобы повысить мотивацию идти в медицину, необходимо разработать конкретную программу поддержки молодых медиков. Она может предусматривать предоставление служебного жилья сразу после трудоустройства или полную компенсацию аренды квартиры за счет государства на период работы в государственной системе здравоохранения. Либо же можно внедрить механизм так называемой «рассрочки в счет отработки», — поделился Гибатдинов.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока медицинское образование остается недоступным для многих семей, проблему дефицита кадров в здравоохранении не решить. По словам сенатора, в настоящее время наблюдается нехватка врачей, фельдшеров и среднего медперсонала, однако путь в профессию закрыт из-за высокой стоимости обучения.

Если взять ведущие столичные медицинские вузы, то стоимость обучения за весь период может превышать 10 млн рублей. За один учебный год будущим врачам либо их родителям приходится платить от 800 тыс. рублей до почти 1,5 млн рублей. Для абсолютного большинства российских семей такие суммы являются неподъемными. В регионах ситуация несколько лучше, но если сравнивать стоимость обучения с уровнем доходов населения, она также выглядит крайне высокой. В результате талантливые ребята оказываются перед выбором: либо любой ценой бороться за ограниченное число бюджетных мест, либо брать кредиты на образование, — добавил Гибатдинов.

Он отметил, что медсестры, фельдшеры и другие медработники испытывают огромную нагрузку, но часто не получают достойную зарплату. По мнению сенатора, пока не будет решен вопрос справедливого вознаграждения, нехватка кадров в здравоохранении будет расти.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев заявил, что сегодня наиболее острый дефицит кадров наблюдается в промышленности, IT, медицине и инженерных специальностях. Он связал эту проблему с демографическими изменениями и структурными преобразованиями в экономике.

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