Раскрыты детали выпуска телевизоров на обанкроченном «Кванте»

Признание компании «Квант» банкротом не означает прекращения выпуска телевизоров в России и не ведет к утрате производственных мощностей, заявили ТАСС в Минпромторге. Ведомство уточнило, что предприятие планируют перезапустить после завершения всех банкротных процедур.

Ведется работа по перезапуску предприятия, который состоится после завершения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве, — сказали в министерстве.

Иск о банкротстве подал «ДНС ритейл» в июне 2025 года, в феврале суд ввел процедуру наблюдения. В реестр кредиторов включили долг перед заявителем на 654,6 млн рублей. К маю общая сумма включенных требований достигла 763,4 млн рублей. Среди крупнейших кредиторов — структура «Яндекса» («Лаборатория Алисы»), «Торговый дом ББК» и «Ситроникс клауд». Также в июне суд включил требование Сбербанка на 3,39 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Банк «Россия» планирует обратиться в арбитражный суд с требованием признать банкротом оператора сети автозаправочных станций «Евротранс». Причиной стали систематические нарушения компанией графика погашения долговых обязательств.