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04 августа 2026 в 13:57

Кремация и захоронение урн с прахом стали вне закона в одной из стран СНГ

В Киргизии официально запретили кремацию тел умерших и захоронение урн с прахом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий кремацию умерших, сообщает пресс-служба главы государства. Документ также исключает возможность захоронения и подзахоронения урн с прахом.

Законом предусматривается исключение норм, позволяющих производить кремацию — предание тела умершего огню (огненное погребение) и исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего, — сообщили в пресс-службе.

Изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере похоронного дела, а также на разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами. Согласно документу, крематории смогут использоваться только для термического уничтожения органов и тканей человека. Закон также запрещает сжигание абортированных и мертворожденных плодов. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки, перевезенный из Болгарии, на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония перезахоронения состоялась 28 июля. Киркоров признался, что занимался этим вопросом целый год. Певец рассказал, что решить проблему помог МИД России.

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захоронения
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