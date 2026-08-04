Кремация и захоронение урн с прахом стали вне закона в одной из стран СНГ

Кремация и захоронение урн с прахом стали вне закона в одной из стран СНГ В Киргизии официально запретили кремацию тел умерших и захоронение урн с прахом

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий кремацию умерших, сообщает пресс-служба главы государства. Документ также исключает возможность захоронения и подзахоронения урн с прахом.

Законом предусматривается исключение норм, позволяющих производить кремацию — предание тела умершего огню (огненное погребение) и исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего, — сообщили в пресс-службе.

Изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере похоронного дела, а также на разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами. Согласно документу, крематории смогут использоваться только для термического уничтожения органов и тканей человека. Закон также запрещает сжигание абортированных и мертворожденных плодов. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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