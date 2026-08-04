Климатолог раскрыл причины рекордной жары в Западной Сибири

Причиной рекордно жаркой погоды в Западной Сибири становятся мощные воздушные гребни, не позволяющие влажному атлантическому потоку воздуха попасть в регион. Сместить атмосферный блок, подпитываемый теплым воздухом из Средней Азии, могут только вторжение атлантических циклонов или приток арктического воздуха, передает РИА Новости слова старшего научного сотрудника Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) Натальи Чередько.

По словам эксперта, в случае сохранения текущей тенденции смена засушливых и дождливых периодов станет резче, и лето в Сибири будет жарче и контрастнее. Сильная жара может стать частым явлением. При этом, у природы есть восстановительные механизмы, такие как смена сухих сезонов на влажные, говорит Чередько.

По мнению большинства ученых, отмечает климатолог, волны жары учащаются на фоне глобального потепления по всей планете. В будущем они могут стать еще продолжительнее и интенсивнее, что означает необходимость подготовки инфраструктуры городов. В частности, совершенствования ливневых систем, озеленения городов и перепланирования застройки.

Ранее высокий уровень погодной опасности ввели в 16 департаментах Франции из-за аномальной жары. Еще в 33 регионах введен желтый режим. Пожары на юго-западе страны уже превзошли по совокупной площади столицу страны.