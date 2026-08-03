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03 августа 2026 в 15:44

Биолог рассказал о смертельном паразите, обитающем в тропиках

Биолог Федоров: амеба Неглерия Фоулера может вызвать менингоэнцефалит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Амеба Неглерия Фоулера может вызвать смертельный менингоэнцефалит, передает слова биолога Дмитрия Федорова агентство «РИА Новости». Паразит живет в пресной воде в тропиках, включая Таиланд, Филиппины и юг США.

Одноклеточный микроорганизм обитает в реках, озерах и даже бассейнах, если те недостаточно обеззаражены, а также в горячих источниках. Амеба проникает в мозг по обонятельному нерву, когда зараженная вода попадает в организм через нос. Паразит закрепляется на нервных тканях и выделяет вещества, разрушающие мембраны клеток, вызывая воспаление и повреждение мозга, рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Заболевание развивается стремительно и в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Инкубационный период короткий, составляет около двух-трех дней. Максимальный срок жизни человека после заражения — 24 дня, в среднем он не превышает 18 дней, — сообщил биолог.

В естественных условиях амеба паразитом не считается и выживает за счет питания бактериями. На территории России микроорганизм пока не регистрировался, однако наблюдались случаи в Пакистане и Индии.

Ранее, в начале июля, в США случилась вспышка циклоспориаза, вызванная инфекцией паразита циклоспоры, охватившая несколько штатов США. Были зафиксированы сотни случаев в 17 штатах, однако в Центре по контролю и профилактике заболеваний страны признали, что реальное число заболевших может быть выше.

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микроорганизмы
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