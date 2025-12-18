«Проблема комплексная»: академик РАН об увеличении продолжительности жизни

Решение задач по освоению дальнего космоса напрямую связано с поиском способов радикального продления активной жизни человека, заявил директор Института медико-биологических проблем РАН и академик Олег Орлов. В рамках пресс-конференции об актуальных проектах Института медико-биологических проблем он подчеркнул, что долголетие определяется целым комплексом факторов: от генетики до условий среды, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Орлова, одним из наиболее перспективных и футуристичных направлений исследований является технология гибернации — искусственного замедления жизненных процессов. По словам Орлова, это необходимо для того, чтобы экипажи могли преодолевать колоссальные межзвездные расстояния, сохраняя молодость и здоровье. Подобные разработки ведутся в рамках масштабных биологических экспериментов, включая исследования на мухах-дрозофилах.

Казалось бы, глубокая биология, но на самом деле они как раз в этом направлении работают, — добавил Орлов.

Ученый отметил, что стратегическая цель института заключается не только в обеспечении безопасности текущих полетов, но и в создании условий для полноценного размножения и жизни человека в космическом пространстве. Развитие этих технологий в будущем может стать доступным и для массового использования, меняя представления о предельном возрасте человека на Земле.

