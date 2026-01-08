Фаза Луны сегодня, 8 января: общаемся с семьей, кормим котов рыбой

В 23:09 по времени столицы сегодня Луна перейдет в 21-й день этого цикла. Он будет длиться более 24 часов и завершится только послезавтра.
В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна
Луна в убывающей фазе находится под безраздельным управлением непостоянных и неуверенных ни в чем Весов.
Полезные рекомендации на день
В этот день можно смело начинать любые дела, даже самые безнадежные. При должном упорстве и мастерстве они непременно реализуются так, как вам нужно. А еще этот день может принести слом старых традицией и привести к небольшой революции в рамках коллектива, организации или многоквартирного дома. Любые перемены сегодня пойдут на пользу, поэтому сопротивляться им не стоит.
Здоровье и красота
Сегодня полезные любые водные процедуры, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С и внимательное отношение к собственному телу.
Бизнес и деньги
Сегодня удачный день для людей творческих профессий. Благоприятны смена места работы, начало коллективных проектов, расширение контактов и ведение переговоров.
Природа
Рыбалка сегодня будет особенно приятна для тех, кто решил сделать запас рыбы, — можно ловить не только на удочку, но и сетями. Правда, велика вероятность поймать много мелочи. С другой стороны, это повод для пира лесным жителям и домашним котам. Садоводы могут заняться посевом семян, которые весной будут высажены в открытый грунт.
Брак и семья
День удачен для брака, знакомства с родственниками и любых семейных мероприятий.