08 января 2026 в 01:00

Фаза Луны сегодня, 8 января: общаемся с семьей, кормим котов рыбой

Фаза Луны сегодня 8 января: готовим посевной материал, кормим котов рыбой Фаза Луны сегодня 8 января: готовим посевной материал, кормим котов рыбой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 23:09 по времени столицы сегодня Луна перейдет в 21-й день этого цикла. Он будет длиться более 24 часов и завершится только послезавтра.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна в убывающей фазе находится под безраздельным управлением непостоянных и неуверенных ни в чем Весов.

Полезные рекомендации на день

В этот день можно смело начинать любые дела, даже самые безнадежные. При должном упорстве и мастерстве они непременно реализуются так, как вам нужно. А еще этот день может принести слом старых традицией и привести к небольшой революции в рамках коллектива, организации или многоквартирного дома. Любые перемены сегодня пойдут на пользу, поэтому сопротивляться им не стоит.

Здоровье и красота

Сегодня полезные любые водные процедуры, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С и внимательное отношение к собственному телу.

Бизнес и деньги

Сегодня удачный день для людей творческих профессий. Благоприятны смена места работы, начало коллективных проектов, расширение контактов и ведение переговоров.

Природа

Рыбалка сегодня будет особенно приятна для тех, кто решил сделать запас рыбы, — можно ловить не только на удочку, но и сетями. Правда, велика вероятность поймать много мелочи. С другой стороны, это повод для пира лесным жителям и домашним котам. Садоводы могут заняться посевом семян, которые весной будут высажены в открытый грунт.

Брак и семья

День удачен для брака, знакомства с родственниками и любых семейных мероприятий.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
