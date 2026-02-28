Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака предупреждает, что утро обещает быть напряженным, из-за чего легко может возникнуть недопонимание с окружающими. Однако и во второй половине дня полного покоя ждать не стоит, поэтому в этот период лучше всего рассчитывать только на свои силы. Если же вам все-таки пришлось обратиться за поддержкой, выбирайте для этой цели старых и проверенных друзей — только они смогут помочь решить забуксовавшие вопросы. День при этом отлично подходит для спорта и активного отдыха: физическая нагрузка поднимет настроение и укрепит здоровье.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов советует и мужчинам, и женщинам этого знака посвятить день себе. Мужчины могут чувствовать усталость от работы, поэтому постарайтесь уделить время общению в кругу семьи. Женщинам стоит заняться уходом за собой, обратив особое внимание на физическую активность. Один день отдыха позволит восстановить силы и в конечном счете поможет решить рабочие проблемы.

Гороскоп на сегодня для Тельцов предупреждает: до вас могут дойти неприятные слухи. Не спешите делать выводы и дайте окружающим второй шанс. В конфликте старайтесь сдерживаться — многие проблемы окажутся незначительными. Вечером уделите время себе: почитайте, послушайте музыку или просто расслабьтесь в ванной.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов напоминает о необходимости сосредоточиться на здоровье и отдыхе. Если вы полны сил, спорт станет отличным вариантом для досуга. Займитесь тем, что приносит радость и гармонию, будь то творчество или физическая активность. Также постарайтесь избегать жирной пищи — это улучшит не только физическое состояние, но и настроение.

Гороскоп на 28 февраля: Козерогам беречь себя, а Рыбам выбирать окружение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков призывает замедлиться и задуматься. Сегодня вы полны энергии и обаяния, но сложные разговоры лучше не заводить, чтобы избежать импульсивных решений. Стоит подумать, оправдывает ли достигнутая цель такие усилия. Если да — двигайтесь дальше, но не забывайте о передышках.

Гороскоп на сегодня для Львов обещает много дел и приятный вечер. Составьте четкий план и следуйте ему, выполняя задачи по порядку, так вы справитесь со всем без спешки. Вечером ожидайте приятный сюрприз от партнера, не забудьте ответить взаимностью.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев обещает успех в делах, но призывает не забывать о себе. Вам даже удастся завершить все запланированное. Однако если чувствуете, что что-то не получается, дайте себе время на восстановление. Лучше всего сейчас заняться любимыми делами — это поможет снять стресс. Не забывайте и о личной жизни, близким сейчас очень нужна ваша поддержка.

Гороскоп на 28 февраля: Стрельцам не паниковать, а Водолеям соглашаться на авантюры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов говорит о важном выборе. Вам, возможно, придется принимать решение относительно близкого человека. Избегайте поспешности и прислушайтесь к мнению окружающих. Расслабьтесь, чтобы не потерять баланс между работой и личной жизнью, и обратите внимание на свои личные потребности.

Гороскоп на сегодня для Скорпионов рекомендует отпустить контроль над мелочами и следить за здоровьем. Не стоит зацикливаться на незначительных ситуациях, лучше уделите внимание своим истинным желаниям. Также нужно контролировать питание, избегая вредных продуктов, и обратить внимание на ментальное состояние.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предупреждает об эмоциях и возможных неудачах. Постарайтесь не поддаваться негативу и не ударяться в панику. Примите мелкие неудачи как данность и не спешите с выводами. Вечером побудьте наедине с собой и прислушайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на 28 февраля: Девам пора отдохнуть, а Скорпионам отпустить контроль Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов призывает к осторожности и гибкости. Возможны травмы или проблемы со здоровьем, поэтому не игнорируйте недомогания и откажитесь от алкоголя. Также вероятны изменения планов, будьте готовы подстроиться под перемены на ходу — новые обстоятельства помогут решить текущие задачи намного быстрее.

Гороскоп на сегодня для Водолеев обещает очень продуктивный день. Не отвергайте предложения о командировках или новых проектах — это принесет вам полезный опыт. Однако будьте осторожны с новыми продуктами, возможна аллергия, поэтому, возможно, стоит провести день на легкой диете.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб советует внимательно выбирать окружение. Сегодня вы можете быть подвержены влиянию окружающих, поэтому общайтесь только с позитивными людьми, чтобы не стать жертвой обмана. На работе лучше в точности следовать указаниям руководства, а вечером уделить время отдыху для восстановления сил.

