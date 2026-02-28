Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 03:02

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о ядерном оружии

Захарова: Зеленский признался в желании получить ядерное оружие

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании получить ядерное оружие. По ее словам, которые передает ТАСС, он не смог промолчать, хотя тактические соображения требовали обратного.

Любой другой на его месте промолчал бы из тактических соображений. Но Зеленский давно уже сказал, что он же не «лох какой-нибудь», поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчали, — сказала Захарова.

Ранее Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

Владимир Зеленский
ядерное оружие
Украина
Мария Захарова
