28 февраля 2026 в 01:38

Британию и Францию предупредили о последствиях передачи ЯО Украине

Безпалько заявил о нарушении ДНЯО в случае передачи ядерного оружия Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Передача ядерного оружия Украине станет нарушением ДНЯО, заявил РИА Новости политолог Богдан Безпалько. По его словам, ответственность ляжет как на передающую сторону, так и на получателя.

Ответственность будет на тех, кто передает, и на тех, кому передают. Помимо прочего, это грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Применение оружия будет означать прямой путь к ядерной эскалации, — сообщил Безпалько.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

ядерное оружие
Украина
Великобритания
Франция
