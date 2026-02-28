Британию и Францию предупредили о последствиях передачи ЯО Украине Безпалько заявил о нарушении ДНЯО в случае передачи ядерного оружия Украине

Передача ядерного оружия Украине станет нарушением ДНЯО, заявил РИА Новости политолог Богдан Безпалько. По его словам, ответственность ляжет как на передающую сторону, так и на получателя.

Ответственность будет на тех, кто передает, и на тех, кому передают. Помимо прочего, это грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Применение оружия будет означать прямой путь к ядерной эскалации, — сообщил Безпалько.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».