28 февраля 2026 в 01:21

В Госархиве РФ нашли параллели зверств ВСУ в Судже с поведением нацистов

Аргунов заявил о повторении ВСУ в Судже преступлений нацистов 1943 года

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ во время оккупации Суджанского района повторили злодеяния нацистской Германии 1943 года, заявил РИА Новости директор Госархива Олег Аргунов. Он предоставил рассекреченные документы о массовых убийствах в селе Ивница.

Там в ночь с 28 (февраля. — NEWS.ru) на 1 марта 1943 года и потом уже 1 марта 1943 года произошло массовое убийство мирного населения села Ивница и окружающих населенных пунктов солдатами 596-го гринадерского полка 327-й пехотной дивизии вермахта, — сказал Аргунов.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала данные о преступлениях ВСУ против мирного населения в Следственный комитет. По ее словам, по каждому такому факту следственные органы проводят расследование.

До этого американский журналист Кристофер Хелали заявил, что все участники преступлений со стороны Украины, включая иностранных наемников и западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому. Он посетил прифронтовые районы Курской области и зафиксировал последствия оккупации.

Кроме того, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал ложными западные обвинения РФ в якобы совершении военных преступлений в Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул, что в них виновны киевские власти и ВСУ. По словам политика, действия России на этих территориях носят исключительно оборонительный характер. Москва защищает свою страну и своих людей. Они сами обратились за помощью из-за насилия, притеснения и убийств, которым подверглись.

ВСУ
преступления
нацисты
документы
