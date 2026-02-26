Гаспарян сравнил отношение Запада к Киеву и гитлеровским нацистам Гаспарян: Запад игнорирует преступления Киева, как когда-то не замечал нацистов

Преступления Киева сегодня игнорируются Западом так же, как до 1945 года закрывались глаза на зверства нацистской Германии, заявил на пресс-конференции член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян на пресс-конференции, посвященной презентации доклада международного общественного трибунала «Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста». Журналист призвал сохранить все документы о злодеяниях ВСУ и после завершения СВО систематически напоминать о них Европе, передает ТАСС.

Весной 1945 года, все так картинно удивились. Все стали переживать, узнав о том, какие преступления совершались [гитлеровцами], — высказался он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивость заявления президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украина стала европейской. Дипломат отметила, что если под европейскостью понимать нацизм, то Западу действительно удалось сделать ее Европой.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские неонацисты превзошли своих идейных предшественников — гитлеровских нацистов. Парламентарий подчеркнул, что без западного покровительства Киев никогда бы не смог противостоять Москве.