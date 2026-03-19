Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 21:00

Гендиректор ВЦИОМа Федоров рассказал, будут ли россияне доверять Западу

Валерий Федоров: россияне не доверяют Западу, и это надолго

Валерий Федоров Валерий Федоров Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне не доверяют Западу, и это недоверие — надолго, предположил в разговоре с NEWS.ru социолог, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, жители страны не забудут и не простят тех, кто помогал ВСУ воевать с РФ.

Нет, доверия между Россией и Западом никакого нет. Оно закончилось еще в 2014 году. Тогда у нас поменялись все представления о друзьях и врагах. Францию, Германию и прочие западные страны из списка друзей как ветром сдуло. На роль друзей пришли Белоруссия, Казахстан и Китай, — сказал Федоров.

Социолог считает, что, когда мы помиримся, недоверие это будет сохраняться еще очень долго, потому что невозможно забыть о том вкладе, который и США внесли в поддержку Киева.

Вклад США гораздо выше, чем вклад Западной Европы. Последняя сегодня сама по разным причинам находится в очень тяжелой ситуации…, но мы тоже не забудем, как они финансировали ВСУ, передавали свои пушки, дроны, морское вооружение, ракеты, ЗРК и так далее. Не забудем и про добровольцев, инструкторов, бригады ВСУ, которые обучались на их полигонах, — уверен он.

По его словам, пропасть останется надолго, но возможны и изменения. Они могут быть как быстрыми — если что-то в очередной раз радикально поменяется в мире, так и медленными — когда придет новое поколение, не отравленное войной и всем, что с ней связано.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. По данным ведомства, удары выполнялись авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами.

ВЦИОМ
социология
Россия
Запад
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.