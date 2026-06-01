01 июня 2026 в 11:21

Живущим в Европе украинцам сообщили плохую новость

Euractiv: ЕС хочет лишить украинских мужчин призывного возраста временной защиты

Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюз рассматривает вариант отмены статуса временной защиты для мужчин с Украины призывного возраста, сообщает портал Euractiv. Эта система, запущенная в 2022 году, дает украинцам право жить и работать в странах сообщества без прохождения стандартных процедур запроса убежища.

В закрытых бумагах Совета ЕС есть пункт об исключении из этой системы военнообязанных мужчин и тех, кто пересек границу нелегально. Ряд европейских правительств озабочены растущим числом украинцев призывного возраста, прибывающих в Евросоюз.

Часть государств полагает, что изменение правил могло бы сыграть на руку военным нуждам Киева, пишет портал. Украинские власти, отмечает издание, испытывают серьезные проблемы с мобилизацией.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил в Раде, что за рубежом сейчас живут около 8 млн украинцев, но не все страны хотят их возвращения. Киев, по словам министра, намерен создать условия для того, чтобы эти люди вернулись домой. По словам Сибиги, государства, принимающие беженцев, дорожат их вкладом в свою экономику, поэтому Украине придется «бороться за своих граждан».

