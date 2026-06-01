На заводе фейерверков прогремел мощный взрыв Взрыв произошел на заводе фейерверков на Мальте

На Мальте произошел мощный взрыв на заводе фейерверков, сообщает издание Times of Malta. По его данным, взрывной волной были повреждены близлежащие дома и автомобили.

После первого взрыва последовала серия вторичных детонаций, из-за чего жителей соседних районов эвакуировали. Власти уточняют, что в момент происшествия сотрудников на предприятии не было.

Спасатели продолжают разбирать завалы, на месте работает экстренная служба. Сообщается об одном пострадавшем курьере, получившем легкие травмы из-за разлетевшихся обломков.