На заводе фейерверков прогремел мощный взрыв

На Мальте произошел мощный взрыв на заводе фейерверков, сообщает издание Times of Malta. По его данным, взрывной волной были повреждены близлежащие дома и автомобили.
После первого взрыва последовала серия вторичных детонаций, из-за чего жителей соседних районов эвакуировали. Власти уточняют, что в момент происшествия сотрудников на предприятии не было.
Спасатели продолжают разбирать завалы, на месте работает экстренная служба. Сообщается об одном пострадавшем курьере, получившем легкие травмы из-за разлетевшихся обломков.
Ранее сообщалось о мощном взрыве на заводе фейерверков в городе Люян (провинция Хунань, Китай). На месте ЧП развернули масштабную спасательную операцию. В результате происшествия погибли 26 человек, еще 61 получил травмы различной степени тяжести.
До этого в штате Керала на юге Индии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. В результате происшествия погибли не менее 13 человек, десятки получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что в момент взрыва в производственном цехе находились около 40 рабочих.