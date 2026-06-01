ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 11:39

На заводе фейерверков прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел на заводе фейерверков на Мальте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На Мальте произошел мощный взрыв на заводе фейерверков, сообщает издание Times of Malta. По его данным, взрывной волной были повреждены близлежащие дома и автомобили.

После первого взрыва последовала серия вторичных детонаций, из-за чего жителей соседних районов эвакуировали. Власти уточняют, что в момент происшествия сотрудников на предприятии не было.

Спасатели продолжают разбирать завалы, на месте работает экстренная служба. Сообщается об одном пострадавшем курьере, получившем легкие травмы из-за разлетевшихся обломков.

Ранее сообщалось о мощном взрыве на заводе фейерверков в городе Люян (провинция Хунань, Китай). На месте ЧП развернули масштабную спасательную операцию. В результате происшествия погибли 26 человек, еще 61 получил травмы различной степени тяжести.

До этого в штате Керала на юге Индии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. В результате происшествия погибли не менее 13 человек, десятки получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что в момент взрыва в производственном цехе находились около 40 рабочих.

Мир
Мальта
взрывы
фейерверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.