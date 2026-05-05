05 мая 2026 в 09:27

Масштабы трагедии на заводе фейерверков в Китае продолжают расти

Число погибших при взрыве на китайском заводе в Люяне выросло до 26 человек


Число погибших в результате взрыва на заводе фейерверков в китайском городе Люян выросло до 26 человек, сообщили на брифинге власти города Чанша. По их информации, которую приводит издание Sohu, еще 61 человек получил ранения.

По имеющейся на данный момент информации, в результате взрыва погибли 26 человек и 61 получил ранения, — говорится в материале.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы и профильные органы. Оперативный штаб определил километровую зону основной спасательной операции и трехкилометровую зону контроля. Местных жителей эвакуировали в безопасные районы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в провинции Хунань в центральной части Китая в 16:43 по пекинскому времени, или 11:43 мск. На месте ЧП развернута масштабная спасательная операция: работают пять отрядов, всего мобилизовано 482 человека. Данных о причинах взрыва пока не поступало. Спасатели продолжают разбор завалов.

Ранее в Крыму 12-летний мальчик получил ранения от взрыва неизвестного предмета, который он подобрал на улице. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении боеприпасов.

