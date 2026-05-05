Обновлено число жертв взрыва на заводе фейерверков в КНР CCTV: 21 человек погиб и 61 пострадал при взрыве на заводе фейерверков в КНР

Число погибших в результате мощного взрыва на заводе фейерверков в городе Люян (провинция Хунань) увеличилось до 21 человека, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). По его данным, еще 61 человек получил травмы разной степени тяжести.

Трагедия произошла на предприятии по производству пиротехники. На месте ЧП развернута масштабная спасательная операция: работают пять отрядов, всего мобилизовано 482 человека. Данных о причинах взрыва пока не поступало. Спасатели продолжают разбор завалов.

