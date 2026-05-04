Найденный на улице предмет взорвался в руках у ребенка в Крыму

В Крыму 12-летний мальчик получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который он подобрал на улице, сообщила пресс-служба крымского главка СК России. Инцидент случился в Советском районе. По данному факту уже возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении боеприпасов.

Вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, — указали в ведомстве.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей, а на месте инцидента работают криминалисты и следователи ведомства. Ход следствия поставлен на личный контроль главы крымского СК Владимира Терентьева.

