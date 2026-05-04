День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 16:04

Найденный на улице предмет взорвался в руках у ребенка в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Крыму 12-летний мальчик получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который он подобрал на улице, сообщила пресс-служба крымского главка СК России. Инцидент случился в Советском районе. По данному факту уже возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении боеприпасов.

Вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, — указали в ведомстве.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей, а на месте инцидента работают криминалисты и следователи ведомства. Ход следствия поставлен на личный контроль главы крымского СК Владимира Терентьева.

Ранее купюра номиналом в 1000 рублей взорвалась в нескольких метрах от ребенка в Москве. Девятилетний мальчик гулял во дворе дома в районе Коньково и заметил банкноту. Он не стал ее поднимать и бросил сверху снег, после чего через несколько секунд раздался хлопок.

Регионы
Крым
взрывы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.