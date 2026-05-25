Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать потепления

В Подмосковье с 1 июня ожидается потепление, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он отметил, что до этого дня регион накроют дожди.
Закончится эта перестройка в самые первые дни июня. Где-то с 1 июня — +16–18 градусов, а с 2 июня — +20 и выше. Не исключено, что к концу первой пятидневки будет +24–26 градусов, — рассказал Шувалов.
Метеоролог подчеркнул, что из-за похолодания купальный сезон может начаться позже. По его словам, пока невозможно спрогнозировать точные даты нагрева воды.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что следующая волна теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета. Она добавила, что майская жара в столице оказалась неблагоприятной для большинства жителей.