Москвичам назвали сроки возвращения теплой погоды

Следующая волна теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что майская жара в столице оказалась неблагоприятной для большинства жителей.

Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме, — заявила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре заявили: дожди в Москве будут идти в течение следующей рабочей недели. При этом температура воздуха в сравнении с минувшей рабочей неделей понизится.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что старт купального сезона в центральных регионах в этом году ожидается позднее обычного. По прогнозам синоптика, вода прогреется до плюс 18–20 градусов только в середине июня.

Кроме того, синоптик предупредил, что на смену майской жаре в столичный регион придет мокрый снег. По его прогнозам, 28 мая в тылу циклона задует северо-западный ветер, который принесет в регион арктический воздух. Ночная температура в Москве и Подмосковье упадет до плюс двух градусов.