Приметы 25 мая — Епифанов день: как спасти дом от пожара и чем важна рябина

Приметы 25 мая — Епифанов день: как спасти дом от пожара и чем важна рябина

25 мая верующие особо чтут святого Епифания Кипрского, однако на Руси этот день получил яркое и поэтичное название — Рябиновка. К концу мая в садах и лесах пышно зацветает рябина. Наши предки считали это дерево мощным защитником от темных сил, пожаров и болезней, поэтому большинство традиций и суеверий этого дня связаны именно с ним.

Погодные приметы на Рябиновку, 25 мая

Ясная и ярко-красная утренняя заря — к засушливому, жаркому лету с частыми пожарами.

Рябина зацвела обильно и пышно — осенью будет много грибов, а овес уродится на славу.

Если утро пасмурное, но к полудню распогодилось — лето будет умеренно теплым и урожайным.

Если на водоемах уже появились листья кувшинок — заморозков в ближайшее время не ожидается.

Приметы 25 мая — Епифанов день Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы о зверях, птицах и насекомых 25 мая

Много майских жуков летает вечером — впереди засушливые и жаркие недели.

Громко поют соловьи всю ночь — к хорошей, солнечной погоде в ближайшие дни.

Что нужно и можно делать 25 мая

Рябину 25 мая наделяли особыми мистическими свойствами. Наши предки старались посадить это дерево у ворот или под окнами жилища. Верили, что в день Епифания рябина может отводить от жилища молнии и случайные пожары.

Девушки, мечтавшие о замужестве и защите от сглаза, в этот день надевали красные сарафаны или платья. Они приходили к рябине, кланялись ей и просили уберечь их суженых от беды, а любовь — от остывания.

Что следует сделать 25 мая?

Посадите рябину у дома — к миру и достатку в семье.

Обратите внимание на сны — сегодня они вещие и сбываются в ближайшие полгода.

Сделайте доброе дело: помогите тому, кто нуждается. Епифаний был милосерден, его пример заразителен.

Сварите щи из крапивы или щавеля — зелень сейчас особенно полезна. Будете здоровы.

Что можно и чего нельзя делать 25 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кувшинки — не трогать! Чего нельзя делать 25 мая

Срывать белые кувшинки в этот день считалось опасным. Существовало поверье, что кувшинка — это превращенная русалка и, если повредить цветок, водные духи могут отомстить, наслав на человека неприятности или болезни.

Срезать ветки рябины без крайней надобности тоже нельзя. Ломать дерево в его именной день считалось дурным знаком, сулящим несчастья в личной жизни.

Еще нельзя жаловаться на жизнь и сквернословить. Весь негатив, высказанный на Епифания, мог вернуться к человеку в тройном размере.

Оставлять незакрытыми емкости с водой запрещено. Считалось, что в открытую воду в этот день может проникнуть мелкая нечисть, способная испортить здоровье домочадцев.

Наконец, не стоит отказывать странникам в крове или еде. Проявить равнодушие сегодня — навлечь на свою семью финансовые трудности.

4 быстрых рецепта белорусских колдунов: готовим, когда драники надоели.