24 февраля 2026 в 14:02

Лиану из Красной книги можно посадить в саду: сначала листья-сердечки, потом цветы-кувшинки, а затем плоды-огурцы

Фото: D-NEWS.ru
Это растение выглядит так, будто его придумала сама природа ради красоты и загадки. Весной оно поражает нежными листьями-сердцами, летом — необычными цветами, а осенью — плодами, похожими на мини-огурцы. В итоге перед нами одна из самых эффектных лиан Дальнего Востока, которая способна полностью преобразить лесной пейзаж, но при этом остаётся редкой и охраняемой. Агрофирмы предлагают посадить такое необычное растение садоводам.

Эта лиана вырастает до 10–15 метров в высоту и образует плотную зелёную «стену» из крупных округло-сердцевидных листьев диаметром до 30 см, с лёгким камфорным ароматом. Весной и летом они светло-зелёные и мягко опушённые, осенью постепенно желтеют, а после первых заморозков буреют, создавая живописную мозаику. Цветки появляются в тёплый сезон — крупные, коричневые или кремово-коричневые, размером до 3 см, по форме напоминают маленькие кувшинчики или кувшинки. Они выглядят экзотично и сразу привлекают внимание в природной среде.

После цветения формируются объёмные плоды — зелёно-бурые коробочки длиной до 10 см, внешне похожие на огурцы. Внутри каждого плода может находиться от 50 до 130 семян. Созревают они в первой половине октября. Важно помнить, что это растение занесено в Красную книгу. В природе его становится всё меньше, поэтому его нельзя выкапывать, пересаживать или повреждать.

Ранее мы рассказывали о растении заячий хвостик. Стильное решение для сада покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
