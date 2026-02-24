Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ирины Шевчук

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась на 75-м году жизни. Что об этом известно, в чем причина?

Что известно о последних днях жизни и смерти Шевчук

Сегодня, 24 февраля, дочь Ирины Шевчук актриса Александра Афанасьева-Шевчук сообщила о смерти матери. По ее словам, артистка скончалась после трех лет борьбы с лимфомой головного мозга.

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда. Как же я хочу с тобой снова гулять, смеяться и болтать. Ты мне так необходима. Я дышу тобой, моя милая, мне так плохо без тебя. Жить без тебя не могу, ты мне необходима. Ты мой кислород, мой воздух, ты моя. Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня Боги. Мамочка, любимая, я рыдаю. Это очень больно, не смогла я помочь тебе, не смогла», — написала она в соцсетях.

По данным Telegram-канала SHOT, Шевчук умерла у себя дома утром 24 февраля.

«Около трех лет артистка пыталась победить онкологию, однако сегодня утром она умерла у себя дома», — говорится в сообщении канала.

Ирина Шевчук Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Чем известна Шевчук

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В 11 лет вместе с семьей переехала в Киев. Затем переехала в Москву и окончила ВГИК.

Наибольшую известность Шевчук принесли роли в фильмах «Приключения желтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие». Всего в ее фильмографии более 70 работ, включая ленты «Там вдали, за рекой», «Белый Бим Черное Ухо», «Быть братом», «Государственная граница», «Секунда на подвиг», «Кодекс молчания», «Мужской зигзаг», «Исцеление любовью», «Сонька Золотая Ручка», «Дом с сюрпризом», «В тесноте, да не в обиде» и другие.

Последний раз Шевчук снималась в кино в 2022 году — тогда вышел триллер «Французский мастер» с ее участием.

«Я мечтаю сыграть пронзительную роль на разрыв, чтобы люди, посмотревшие фильм, осознали ценность жизни. Не знаю, успею ли, но очень хочу», — говорила она в программе «Судьба человека».

Шевчук была замужем один раз. В 1979 году она обручилась с композитором Александром Афанасьевым.

«Случился роман, сразу плавно перешедший в замужество. Где-то месяца два мы ездили на гастроли, потом я снималась в Абакане, он прилетал ко мне несколько раз, потом я вернулась в Москву, и уже мы стали жить вместе. Снимали квартиру. Саша — москвич, но у него была предыдущая семья, разменивать он ничего не стал, ушел, и все», — рассказывала она.

В 1987 году у супругов родилась дочь. В 2020 году Афанасьев скончался.

