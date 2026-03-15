Крым, комплимент Зеленскому, порванное платье: как живет актриса Ходченкова

Светлана Ходченкова
Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Владимире Зеленском?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в лентах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Гороскоп на удачу», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Спойлер», «Пророк. История Александра Пушкина» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

С 2005 по 2010 год Светлана Ходченкова состояла в браке с коллегой Владимиром Яглычем.

В 2011 году артистка встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его, однако свадьба так и не состоялась.

Сейчас она не раскрывает подробности личной жизни. По данным Telegram-канала «Звездач», Ходченкова некоторое время назад тайно вышла замуж.

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова сделала комплимент украинскому политику Владимиру Зеленскому, назвав его «безумно харизматичным и с нереальным чувством юмора». Актеры вместе снимались в нескольких фильмах.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — говорила Ходченкова KP.RU.

При этом в июле артистку внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность Ходченковой на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Зал ожидания».

В 2025 году артистка снялась в ленте «Яга на нашу голову». В скором времени также выйдут проекты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с ее участием.

Недавно Ходченкова посетила премьеру фильма «Жемчуг». Для выхода в свет она выбрала черное платье с разрезом снизу. Когда она выходила к прессе, то вещь разорвалась по шву, и разрез превратился в шлейф.

Актриса опубликовала в соцсетях фото в порванном платье и получила множество комплиментов от поклонников. Они назвали ее смелой, а также заявили, что «у красивой женщины даже платье красиво порвалось».

