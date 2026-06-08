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08 июня 2026 в 15:20

Власти Крыма опровергли сообщения о дефиците продуктов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Распространившиеся в соцсетях сведения о дефиците продуктов в Крыму и Севастополе являются фейком, сообщает aif.ru со ссылкой на местные власти. По их словам, республика полностью обеспечена всеми необходимыми товарами.

В публикациях фигурировали видеозаписи якобы пустых стеллажей в торговых точках, авторы постов сетовали на отсутствие гречневой крупы, сахара, риса, мучных и макаронных изделий. Также утверждалось, что отдельные позиции отпускают покупателям с ограничением по количеству.

По данным издания, реального продовольственного дефицита на полуострове нет. Республика самостоятельно обеспечивает свои нужды в плодоовощной продукции, птичьем мясе и зерне, а сахар и крупы поступают из других регионов без каких-либо перебоев. Как информировал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, урожай зерновых ожидается на уровне не ниже прошлогоднего, а при благоприятных погодных условиях урожай овощей оправдает положительные прогнозы.

Ранее в Минэнерго сообщили, что ведомство предпринимает необходимые шаги для снабжения Крымского полуострова автомобильным топливом. В министерстве добавили, что ситуация с отгрузкой нефтепродуктов находится под непрерывным надзором. Продолжается координация с руководством региона и участниками рынка горючего.

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