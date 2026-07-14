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14 июля 2026 в 19:38

Жителям Мюнхена ограничили потребление воды в жару

В Мюнхене из-за засухи ограничили потребление питьевой воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Мюнхена ввели ограничения на питьевую воду в связи с затяжной засухой и угрозой дефицита водных ресурсов, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Распоряжение, изданное 14 июля департаментом по вопросам климата, не касается кладбищ.

Согласно постановлению, запрещается наполнять частные бассейны, поливать сады и частные газоны. Однако запрет не касается сельскохозяйственных структур, кладбищ и спортивных площадок.

Ограничения продлятся как минимум до 1 августа, но точный срок пока не известен, так как из-за продолжающейся засухи лимит на воду могут продлить. В конце июня жителей Мюнхена уже призывали экономить воду в бытовых целях. Обер-бургомистр Доминик Краузе еще 30 июня сообщил о возможном ужесточении мер.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов готовятся к фактическому дефициту воды из-за низкого ее уровня в реках и продолжительной засухи, накрывшей почти всю Европу. При этом председатель Национальной координационной комиссии уточнил, что эта чрезвычайная ситуация напоминает экстремально засушливый 1976 год.

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Мюнхен
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засухи
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