Эксперт по фитнесу ответил, почему нельзя корить себя за пропуск тренировки Эксперт Халимов: самоедство за пропуск тренировки нарушит стабильность занятий

Самокритика в связи с пропуском тренировки может негативно сказаться на стабильности занятий, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. По его словам, в некоторых случаях отдых приносит больше пользы, чем поход в зал через силу.

Самоедство после пропуска тренировки вредит форме сильнее, чем сам пропуск. Один отказ от похода в зал не откатывает результат, мышцы не забывают нагрузку за сутки, а вот чувство вины запускает нехороший сценарий. Человек ругает себя за слабость, настроение падает, желание возвращаться к спорту тает, и единственный день превращается в неделю, а потом и в брошенные занятия. Пока вы держите себя в ежовых рукавицах, любая осечка бьет по самооценке, и мозг начинает избегать источник неприятных переживаний, то есть тренировок, — пояснил Халимов.

Он подчеркнул, что к пропуску тренировки следует относиться спокойно, поскольку именно это позволить сохранить стремление вернуться к занятиям. По словам эксперта, спортсмены, способные прощать себе ошибки, достигают более стабильных результатов в долгосрочной перспективе, чем те, кто не позволяет себе никаких отступлений от графика.

Есть и практическая сторона. Иногда пропуск — это не лень, а сигнал тела. Недосып, начинающаяся простуда, накопленная усталость, тяжелый период на работе. В такие дни отдых полезнее, чем занятие через силу, и корить себя тут вдвойне неуместно. Правило простое. Пропустили одну тренировку — спокойно возвращаетесь на следующую по плану, без штрафных нагрузок и удвоенных подходов в наказание. Отменивший одну встречу человек не бросает работу. Важно не отдельное занятие, а то, что вы делаете на дистанции в месяцы и годы, — заключил Халимов.

Ранее фитнес-тренер Анна Мацкевич заявила, что перед началом тренировки необходимо хорошо выспаться, иначе можно навредить своему здоровью. По ее словам, не стоит идти в спортзал после менее чем пятичасового сна.