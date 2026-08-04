«Орлан-10» скорректировал удар по складу ВСУ в Херсоне Расчет «Орлана-10» выявил подвоз боеприпасов и скорректировал удар по складу ВСУ

Расчет беспилотного комплекса «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» помог скорректировать артиллерийский удар по складу боеприпасов ВСУ в промышленной зоне Херсона, рассказал ТАСС командир роты беспилотных систем с позывным Калибр. Во время разведки операторы беспилотника обнаружили подвоз боеприпасов к одному из объектов.

В Херсоне был вскрыт подвоз противнику. Видели, что боеприпасы они сгружали, движение было фактически без маскировки. Они думали, что все хорошо у них, что мы их не видим. Там был обычный склад полуразрушенный. Во взаимодействии с артиллерией мы успешно поразили данную цель, — сообщил Калибр.

Командир добавил, что подразделение ведет постоянную воздушную разведку в районе устья Днепра и на правом берегу Херсонской области. По его словам, в работе используются беспилотники самолетного типа «Орлан-10», Supercam и КВО. Они позволяют вести наблюдение в глубине позиций противника, выявлять маршруты снабжения и места подвоза материальных средств, после чего передавать координаты артиллерии и авиации для нанесения ударов.

Ранее командир боевой машины с позывным Юрист рассказывал, как в ходе штурма населенного пункта Любицкое в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» прибегли к тактическому обману противника, намеренно передавая по радиосвязи ложную информацию. Он пояснил, что целью было скрыть истинные направления движения штурмовых групп.