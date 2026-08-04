Telegram пропал из App Store

Приложение Telegram стало недоступно для скачивания через App Store сразу в нескольких странах, передают РИА Новости. При попытке открыть страницу мессенджера в магазине приложений Apple отображается сообщение: «Приложение недоступно. Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе».

По данным агентства, Telegram больше нельзя скачать как минимум в российском, американском и турецком регионах App Store. При этом пользователи, которые ранее установили приложение на свои устройства, продолжают пользоваться мессенджером без изменений.

В то же время Telegram по-прежнему доступен для загрузки через магазины приложений Google Play и RuStore. Официальных комментариев о причинах исчезновения приложения из App Store не приводится.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что Павел Дуров в своем публичном канале хорохорится, иронизируя над статусом террориста. По словам парламентария, предприниматель напрасно игнорирует серьезность предъявляемых со стороны российских властей претензий.