Полеты над Санкт-Петербургом поставили на паузу Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Геленджика, Краснодара, Кирова (Победилово), Оренбурга и Уфы были введены ограничения. Представитель Росавиации Артем Кореняко добавил, что речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

До этого аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы после временных ограничений. Работа воздушной гавани осуществляется по согласованию с соответствующими органами. При этом в аэропорту Тамбова (Донское) временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, временные ограничения на работу были введены в аэропортах Котласа в Архангельской области и Великого Устюга в Вологодской области. Ограничения связаны с требованиями безопасности.