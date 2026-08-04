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04 августа 2026 в 04:15

Украине не хватает €650 млн для подготовки к зиме

Премьер Украины Корецкий заявил о нехватке €650 млн перед зимой

Киев Киев Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что энергетическому сектору страны не хватает около €650 млн для подготовки к предстоящему отопительному сезону. При этом премьер напомнил, что в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступило более €2 млрд.

Однако, по его словам, этих средств недостаточно для покрытия всех потребностей отрасли. Кроме того, премьер-министр выразил мнение, что отдельные страны СНГ могли бы оказать Украине помощь вагонами и локомотивами. По его словам, такая поддержка может потребоваться на фоне повреждения железнодорожной инфраструктуры страны.

Ранее сообщалось, что жильцы старой 17-этажки в Киеве были вынуждены самостоятельно утеплять здание и закупать генераторы из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Для финансирования этих мер они перенаправили взносы на содержание придомовой территории, планируя обеспечить работу лифтов даже при длительных отключениях электричества.

Также иностранное издание писало, что предстоящий зимний сезон станет самым сложным для Украины за последние пять лет из-за критической уязвимости энергетической инфраструктуры. В ведомстве прогнозировали высокую вероятность массовых отключений электроснабжения и серьезных проблем с отоплением.

Европа
Украина
отопление
Сергей Корецкий
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