Украинцев официально призвали готовиться к еще более тяжелой зиме Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме

Грядущая зима будет тяжелее предыдущей, украинцам следует готовиться к худшему сценарию, заявил глава Черниговской области Вячеслав Чаус. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», наступающий холодный сезон точно не окажется легче, и нужно исходить из самого сложного варианта развития событий.

Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай бог, чтобы я ошибался. <…> Но я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию, — признался Чаус.

Ранее украинские власти предупреждали, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины за последние пять лет из-за критической уязвимости энергетической инфраструктуры. Специалисты прогнозировали высокую вероятность массовых отключений электроснабжения и серьезных проблем с отоплением.

До этого стало известно, что жильцы старой 17-этажки в Киеве были вынуждены самостоятельно утеплять здание и закупать генераторы из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Для финансирования этих мер они перенаправили взносы на содержание придомовой территории, планируя обеспечить работу лифтов даже при длительных отключениях электричества.