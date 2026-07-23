Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 14:19

Украинцев официально призвали готовиться к еще более тяжелой зиме

Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Грядущая зима будет тяжелее предыдущей, украинцам следует готовиться к худшему сценарию, заявил глава Черниговской области Вячеслав Чаус. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», наступающий холодный сезон точно не окажется легче, и нужно исходить из самого сложного варианта развития событий.

Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай бог, чтобы я ошибался. <…> Но я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию, — признался Чаус.

Ранее украинские власти предупреждали, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины за последние пять лет из-за критической уязвимости энергетической инфраструктуры. Специалисты прогнозировали высокую вероятность массовых отключений электроснабжения и серьезных проблем с отоплением.

До этого стало известно, что жильцы старой 17-этажки в Киеве были вынуждены самостоятельно утеплять здание и закупать генераторы из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Для финансирования этих мер они перенаправили взносы на содержание придомовой территории, планируя обеспечить работу лифтов даже при длительных отключениях электричества.

Европа
Украина
Черниговская область
отопление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сомнолог предостерег от самостоятельного приема мелатонина
Два мирных жителя пострадали при новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Суд отказался отменять посмертный приговор отцу сестер Хачатурян
Удары возмездия ВС РФ по Украине 23 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Погода в Москве в пятницу, 24 июля: мелкий дождь, облачность и жара до +25
Россиянка потеряла память после применения скраба для головы
Путин назвал уникальную черту России
Появилась новая информация о взрыве в Егорьевске
«Все органы отключены»: раскрыто состояние придавленного воротами мальчика
Трагедия с военным вертолетом произошла в Чехии
Мать детоубийцы из Черняховска снова оказалась на допросе
Политолог оценил перспективы Федорова в противостоянии с Зеленским
Финэксперт объяснил, как вернуть деньги в случае ошибочного перевода
Москвичи ответили, довольны ли они капитальным ремонтом в столице
Врач объяснила, как не заразиться опасными паразитами на пляже
В «Острове Мечты» откроется мультимедийная улица с эффектом Naked Eye 3D
Запретные кадры с работой ПВО обошлись туристу в 50 тыс. рублей
Водитель дважды выкидывал пассажира из автобуса
Девушка не смогла убить жениха и позвала на помощь любовника
В Госдуме дали важный совет США для урегулирования конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.