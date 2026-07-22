На Украине предупредили о самой тяжелой зиме за пять лет

На Украине предупредили о самой тяжелой зиме за пять лет Власти Украины предупредили о риске отключений света и отопления зимой

Предстоящий зимний сезон станет самым сложным для Украины за последние пять лет из-за критической уязвимости энергетической инфраструктуры, сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на данные Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры страны. В ведомстве прогнозируют высокую вероятность массовых отключений электроснабжения и серьезных проблем с отоплением.

Основная причина таких прогнозов кроется в отсутствии должной защиты объектов генерации. По информации агентства, в 2025–2026 годах не было заключено ни одного соглашения на возведение защитных сооружений для критической инфраструктуры. В Киеве, где в прошлом сезоне фиксировались наиболее масштабные сбои, работы по укреплению объектов начались лишь в мае 2026 года, и их текущая готовность оценивается всего в 49%.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» указала, что, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы, компенсировать утраченные мощности крупных электростанций пока не удалось. На этом фоне глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что блэкауты могут длиться днями или даже неделями. Министр энергетики Денис Шмыгаль также признал неизбежность трудностей в предстоящем сезоне, а волонтер Тарас Чмут рекомендовал жителям заранее задуматься о переезде в сельскую местность из-за неготовности властей.

Ранее сообщалось, что жильцы старой 17-этажки в Киеве были вынуждены самостоятельно утеплять здание и закупать генераторы из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Для финансирования этих мер они перенаправили взносы на содержание придомовой территории, планируя обеспечить работу лифтов даже при длительных отключениях электричества.